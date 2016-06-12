فشل صفقة استحواذ بلتون على سي.آي كابيتال تهبط ببورصة مصر

1135 جمت - أدت عمليات بيع لجني أرباح وفشل صفقة استحواذ بلتون المالية على سي.آي كابيتال إلى هبوط بورصة مصر خلال معاملات اليوم الأحد وسط شح واضح في السيولة.

وهبط المؤشر الرئيسي 1.36 بالمئة ليغلق عند 7650.62 نقطة والمؤشر الثانوي 0.09 بالمئة ليغلق عند 372.8 نقطة.

وبلغت قيم التداول 312.008 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء. واستحوذت معاملات المؤسسات على نحو 70 بالمئة.

وهوت أسهم أوراسكوم للاتصالات 5.7 بالمئة والتجاري الدولي 1.97بالمئة بعد فشل استحواذ بلتون المالية على سي.آي كابيتال.

وألغت بورصة مصر كل التعاملات التي تمت على سهم بلتون المالية بسعر أعلى من إغلاق الخميس الماضي. أي لم تنفذ إلا العمليات التي تمت بأسعار منخفضة وتكبد البائع فيها خسارة عن أسعار الخميس.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين اليوم "بالشراء قرب الدعوم والبيع قرب المقاومات."

وقالت نعيم إن حد إيقاف الخسائر هو 7325 نقطة.