المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0715 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين وسط تداولات ضعيفة مع عزوف الكثير من المتعاملين عن التداول خلال شهر رمضان.
وخسر المؤشر 0.18 بالمئة إلى 6559 نقطة.
وقاد التراجعات سهما سامبا وساب بخسائر 0.9 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.
كما نزلت أسهم جبل عمر ومعادن والعربي الوطني ومكة للتعمير وصافولا والاسمنت السعودية بنسب بين 0.4 و1.02 بالمئة.
في المقابل ارتفعت اسهم السعودية للكهرباء 2.5 بالمئة ودار الأركان 2.3 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 0.7 بالمئة.
وقالت الرياض المالية إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع ولهذا لا يمكن استبعاد أن يتعرض المؤشر لمزيد من الضغوط لكن الهبوط سيكون محدودا.
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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