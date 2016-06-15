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لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا

Wed Jun 15, 2016 12:45pm GMT
 
[-] نص [+]

1236 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.9 بالمئة عند 6566.7 نقطة.

* قيمة التداولات بلغت 4.7 مليار ريال بنهاية اليوم.

* أسهم الراجحي تغلق متراجعة 0.8 بالمئة وسامبا 2.14 بالمئة وجبل عمر 1.2 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية تغلق مرتفعة 1.6 بالمئة والكهرباء 1 بالمئة وينساب 0.5 بالمئة.

* الرياض المالية تتوقع مسارا عرضيا للمؤشر في ظل ضعف قيم التداول وإعطاء المؤشرات الفنية إشارات للبيع. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
 