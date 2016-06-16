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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Thu Jun 16, 2016 7:41am GMT
 
[-] نص [+]

0732 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح متراجعا 0.19 بالمئة عند 6551 نقطة وسط تداولات ضعيفة.

* أسهم البتروكيماويات تنخفض بعد هبوط أسعار النفط.

* أسهم ينساب تفتح منخفضة 3.7 بالمئة ومعادن 1.3 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وكيان 1.5 بالمئة والحكير 1.8 بالمئة.

* أسهم الكهرباء تفتح مرتفعة 2.7 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة وصعود كل من بنك الرياض والراجحي وجرير 0.4 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية للسوق لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وإشارات البيع إلا أن مجال هبوط المؤشر سيكون محدودا. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 