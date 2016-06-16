لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* أسهم الكهرباء تفتح مرتفعة 2.7 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة وصعود كل من بنك الرياض والراجحي وجرير 0.4 بالمئة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية للسوق لا تزال تحافظ على اتجاهها الهابط وإشارات البيع إلا أن مجال هبوط المؤشر سيكون محدودا. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)