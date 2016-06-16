سبكيم السعودية تستكمل إصدار صكوك بمليار ريال لأجل 5 سنوات

الرياض 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم الخميس إنها استكملت إصدار صكوك بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار) لتمويل احتياجاتها.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة أن الصكوك لأجل خمس سنوات تنتهي في 16 يونيو حزيران 2021 وبهامش ربح متغير يبلغ 235 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ستة أشهر.