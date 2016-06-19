المؤشر السعودي يفتح مرتفعا

الرياض 19 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية في أعقاب صعود النفط.

وقفزت أسعار النفط حوالي 4 بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار وانحسار القلق من خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما شجع المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6583.3 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وجبل عمر بمكاسب 1.7 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم سابك والتعاونية ودار الأركان وتصنيع والإنماء ومكة للتعمير بنسب تراوحت بين 0.9 و4.6 بالمئة.

في المقابل تراجعت أسهم الكهرباء 2.7 بالمئة والاسمنت السعودية 4.14 بالمئة وسامبا 1.7 بالمئة والمملكة 0.4 بالمئة.

وقالت الرياض المالية إن المؤشرات الفنية للسوق تحافظ على اتجاهها الهابط وتعطي إشارات للبيع في الرسم البياني اليومي بينما لا تزال محايدة في الرسم البياني الإسبوعي وأوصت المتعاملين باتباع الحذر.