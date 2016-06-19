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لمحة -المؤشر السعودي يغلق مستقرا دون تغيير

Sun Jun 19, 2016 12:37pm GMT
 
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1216 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مستقرا دون تغيير عند 6542.4 نقطة بعد تداولات ضعيفة بقيمة 3.2 مليار ريال.

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 1.6 بالمئة ومكة للتعمير 4.7 بالمئة وموبايلي 2.2 بالمئة

* أسهم الاسمنت السعودية تغلق منخفضة 5.3 بالمئة والبحري 4.05 بالمئة والكهرباء 2.2 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وساب 2.4 بالمئة.

* سهم سافكو ينخفض اثنين بالمئة بعد تقليص توزيعات النصف الأول إلى 1.5 ريال للسهم مقارنة مع ثلاثة ريالات في النصف المقابل من 2015.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 