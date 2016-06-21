المؤشر السعودي يرتفع صباحا

الرياض 21 يونيو حزيران (رويترز) - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الثلاثاء مدعوما بمكاسب عدد من الأسهم القيادية وسط تداولات ضعيفة مع عزوف المتعاملين عن التداول خلال شهر رمضان.

وصعد المؤشر 0.13 بالمئة إلى 6576.6 نقطة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش.

وقاد الصعود سهم جبل عمر الذي قفز 2.3 بالمئة مع تفاؤل المتعاملين باستفادة الشركة التي تشغل عددا من الفنادق في مكة من موسم العمرة في رمضان.

وزادت أسهم الراجحي والإنماء وموبايلي وكيان وسافكو وزين السعودية بنسب تراوحت بين 0.4 و1.2 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم كل من السعودية للكهرباء والاسمنت السعودية ودار الأركان 0.8 بالمئة ونزل سهم بتروكيم 2.05 بالمئة.

وقالت الرياض المالية إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات مختلطة وإن من المنتظر معرفة ما إذا كان المؤشر سيتمكن من الإغلاق فوق 6600 نقطة والثبات فوق هذا المستوى.