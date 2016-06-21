لمحة-بورصة السعودية تغلق منخفضة

* تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تداولات قوية على مدار يومين في ظل زيادة التقلبات جزئيا بسبب ترقب استفتاء تجريه بريطانيا في الأسبوع الحالي يحدد ما إذا كانت ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم لا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)