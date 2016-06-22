المؤشر السعودي يرتفع صباحا

الرياض 22 يونيو حزيران (رويترز) - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكن التداولات لا تزال ضعيفة مع عزوف المتعاملين عن السوق خلال شهر رمضان.