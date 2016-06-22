المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف

الرياض 22 يونيو حزيران (رويترز) - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجعا طفيفا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء وسط تداولات هزيلة.

وأغلق المؤشر في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش منخفضا 0.31 بالمئة عند 6532.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 2.96 مليار ريال.

وقاد النزول سهما الراجحي وجبل عمر بخسائر 0.8 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت أسهم السعودي الفرنسي وسامبا ومكة للتعمير ودار الأركان والحكير والبحري بنسب تراوحت بين 0.9 و2.1 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم سابك 0.3 بالمئة ومعادن 0.8 بالمئة.

وزادت أسهم الإنماء وموبايلي وسافكو والاتصالات والأهلي التجاري وجرير بنسب تراوحت بين 0.2 و0.8 بالمئة.

ويتوقع محللون أن يسير المؤشر في اتجاه عرضي ضيق النطاق صعودا وهبوطا وسط شح السيولة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)