المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وأسهم البنوك تهبط

الكويت 23 يونيو حزيران (رويترز) - أغلق المؤشر السعودي اليوم الخميس مرتفعا 0.28 في المئة ليصل إلى 6551 نقطة بدعم من قطاع البتروكيماويات لكن أسهم البنوك أغلقت منخفضة.

وصعد مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.11 في المئة في حين هبط مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.17 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك الرياض 0.45 في المئة والراجحي 0.4 في المئة وصافولا 0.55 في المئة وبتروكيم 0.9 في المئة وكيان 2.4 في المئة بينما أغلق سهم سابك مستقرا دون تغيير.