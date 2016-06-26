خسائر حادة للبورصة السعودية في رد فعل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الرياض 26 يونيو حزيران (رويترز) - انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد وسط نزول شبه جماعي للأسهم المتداولة في رد فعل لتبعات قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الجمعة كما هبطت أسعار النفط خمسة بالمئة عند التسوية في اليوم ذاته بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي مما أثار اضطرابا لم تشهده الأسواق العالمية منذ الأزمة المالية في عام 2008.

واستهل مؤشر السوق السعودية التعاملات على انخفاض نسبته 4.2 بالمئة لكنه قلص خسائره بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش إلى 3.10 بالمئة مسجلا 6348.8 نقطة.

وهبط مؤشر البنوك 2.6 بالمئة والبتروكيماويات 3.3 بالمئة.

ومن بين 168 سهما جرت التداول عليها انخفض 166 سهما وارتفع سهمان فقط لشركتين صغيرتين هما العقارية والأنابيب العربية بمكاسب 2.8 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.

وهبط قرابة 90 سهما بنسب تراوحت بين خمسة وعشرة بالمئة.

وقاد النزول سهما الراجحي وسابك الثقيلان بخسائر 2.14 بالمئة و2.43 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم الأهلي التجاري وجبل عمر وسامبا والكهرباء وصافولا والاتصالات السعودية بنسب بين 1.9 بالمئة و3.6 بالمئة.