المؤشر السعودي ينفض غبار خسائر الأحد ويفتح مرتفعا

الرياض 27 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الاثنين بعدما مني بخسائر قوية أمس في أعقاب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6515.2 نقطة بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش.

ومن بين 162 سهما جرى التداول عليها ارتفع 119 سهما وتراجع 14 آخرين فيما استقر 29 سهما دون تغيير.

وقاد الصعود سهما الراجحي وجبل عمر بمكاسب 1.3 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم الأهلي التجاري وسابك وساب وينساب والعربي الوطني والحكير بنسب تراوحت بين 0.9 و2.5 بالمئة.

وقفز سهم الخضري 1.3 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تسلمت موافقة بشأن التنازل عن مشروع حكومي بقيمة تقارب 144 مليون ريال (38.4 مليون دولار) لصالح شركة أخرى وأن الأثر المالي للتنازل سيبلغ 19.4 مليون ريال.

وأوضحت الخضري أن التنازل عن المشروع يأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف لخفض التركيز على الأسواق ذات التحديات.

في المقابل انخفضت أسهم سافكو 2.05 بالمئة والكهرباء ودار الأركان 0.8 بالمئة وتصنيع 0.4 بالمئة والبحري 0.3 بالمئة.