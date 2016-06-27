لمحة -المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف
1207 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف نسبته 0.2 بالمئة عند 6464.8 نقطة.
* قيم التداول بلغت بنهاية اليوم 4.2 مليار ريال.
* المؤشر يقلص خسائره القوية التي مني بها أمس في أعقاب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 2.2 بالمئة وسامبا 2.01 بالمئة ودار الأركان 3.9 بالمئة والبحري 3.2 بالمئة وسافكو 2.5 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 2.7 بالمئة والأهلي التجاري 1.02 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وساب 0.9 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.