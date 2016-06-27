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لمحة -المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف

Mon Jun 27, 2016 12:21pm GMT
 
[-] نص [+]

1207 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف نسبته 0.2 بالمئة عند 6464.8 نقطة.

* قيم التداول بلغت بنهاية اليوم 4.2 مليار ريال.

* المؤشر يقلص خسائره القوية التي مني بها أمس في أعقاب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 2.2 بالمئة وسامبا 2.01 بالمئة ودار الأركان 3.9 بالمئة والبحري 3.2 بالمئة وسافكو 2.5 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 2.7 بالمئة والأهلي التجاري 1.02 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وساب 0.9 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 