لمحة -المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف

* المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف نسبته 0.2 بالمئة عند 6464.8 نقطة.

* المؤشر يقلص خسائره القوية التي مني بها أمس في أعقاب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.