لمحة-صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* المؤشر السعودي يفتح على ارتفاع طفيف نسبته 0.2 بالمئة عند 6476.5 نقطة.

* المتعاملون يمتنعون عن تكوين مراكز جديدة قبل عطلة تمتد طوال الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر.