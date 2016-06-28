Sun 25 Dec 2016 | 2:08 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف

Tue Jun 28, 2016 1:01pm GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 28 يونيو حزيران (رويترز) -

* المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف بلغ 0.2 بالمئة عند 6480.3 نقطة وسط تداولات بقيمة 4.3 مليار ريال.

* المتعاملون يمتنعون عن تكوين مراكز جديدة قبل أيام من عطلة تمتد أسبوعا بمناسبة عيد الفطر.

* محللون يتوقعون اتجاها عرضيا مائلا للنزول للمؤشر خلال الجلسات المقبلة.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.8 بالمئة ودار الأركان 6.6 بالمئة والأهلي التجاري 0.7 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق متراجعة 2.7 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والاتصالات السعودية 1.2 بالمئة.

* (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 