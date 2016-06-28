لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف

* المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف بلغ 0.2 بالمئة عند 6480.3 نقطة وسط تداولات بقيمة 4.3 مليار ريال.

* المتعاملون يمتنعون عن تكوين مراكز جديدة قبل أيام من عطلة تمتد أسبوعا بمناسبة عيد الفطر.