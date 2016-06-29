لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف ولازوردي يقفز 7.6%
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* المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع نسبته 0.3 بالمئة عند 6500.5 نقطة وسط تداولات قيمتها 3.98 مليار ريال.
* سهم لازوردي ينهي أول أيام تداوله في البورصة مرتفعا 7.6 بالمئة عند 39.8 ريال مقارنة مع سعر الطرح البالغ 37 ريالا.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.9 بالمئة والأسمنت السعودية اثنين بالمئة والاتصالات السعودية وسامبا 0.8 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 1.2 بالمئة ومعادن 1.1 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة والطيار 0.8 بالمئة وتصنيع 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
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