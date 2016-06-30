لمحة -المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف قبل عطلة عيد الفطر

1228 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش على تراجع طفيف نسبته 0.01 بالمئة عند 6499.88 نقطة بعد تداولات قيمتها 4.3 مليار ريال.

* البورصة السعودية في عطلة طوال الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر وتستأنف التداول الأحد العاشر من يوليو تموز.

* المتعاملون بالسوق عادة ما يمتنعون عن الشراء وتكوين مراكز جديدة قبل العطلات الطويلة.

* سهم لازوردي يغلق منخفضا 6.5 بالمئة عن إغلاق أمس عند 37.2 ريال بزيادة طفيفة عن سعر الطرح البالغ 37 ريالا.

* السهم قفز صباح أمس بالنسبة القصوى وأنهى التعاملات مرتفعا 7.6 بالمئة عند 39.8 ريال.

* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.8 بالمئة ومعادن 1.6 بالمئة وجرير 1.3 بالمئة وموبايلي 1.1 بالمئة والحكير 2.6 بالمئة.