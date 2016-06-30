لمحة -المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف قبل عطلة عيد الفطر
1228 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش على تراجع طفيف نسبته 0.01 بالمئة عند 6499.88 نقطة بعد تداولات قيمتها 4.3 مليار ريال.
* البورصة السعودية في عطلة طوال الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر وتستأنف التداول الأحد العاشر من يوليو تموز.
* المتعاملون بالسوق عادة ما يمتنعون عن الشراء وتكوين مراكز جديدة قبل العطلات الطويلة.
* سهم لازوردي يغلق منخفضا 6.5 بالمئة عن إغلاق أمس عند 37.2 ريال بزيادة طفيفة عن سعر الطرح البالغ 37 ريالا.
* السهم قفز صباح أمس بالنسبة القصوى وأنهى التعاملات مرتفعا 7.6 بالمئة عند 39.8 ريال.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.8 بالمئة ومعادن 1.6 بالمئة وجرير 1.3 بالمئة وموبايلي 1.1 بالمئة والحكير 2.6 بالمئة.
* أسهم سامبا تغلق مرتفعة 1.5 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وينساب 2.7 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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