لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط تداولات هزيلة

* المؤشر السعودي يغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش على ارتفاع نسبته 0.9 بالمئة عند 6556 نقطة.

* جلسة اليوم شهدت تداولات هزيلة قيمتها 2.9 مليار ريال وهي أدنى مستوى في نحو تسعة أشهر.