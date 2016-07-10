لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط تداولات هزيلة
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* المؤشر السعودي يغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش على ارتفاع نسبته 0.9 بالمئة عند 6556 نقطة.
* جلسة اليوم شهدت تداولات هزيلة قيمتها 2.9 مليار ريال وهي أدنى مستوى في نحو تسعة أشهر.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات محايدة إلى سلبية.
* الرياض المالية تقول اختراق 6600 نقطة هو الشرط لتغير مسار المؤشر.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 1.7 بالمئة وجبل عمر 1.2 بالمئة ودار الأركان يقفز 9.3 بالمئة.
* أسهم ساب تغلق منخفضة 2.2 بالمئة والعربي الوطني 2.3 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.9 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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