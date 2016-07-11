لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية على المدى القريب دخلت في مناطق المبالغة في الشراء وإن مستوى 6600 نقطة يشكل مقاومة قوية تحد من ارتفاع مؤشر السوق. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)