لمحة-المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف
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* المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف نسبته 0.22 بالمئة عند 6570.34 نقطة
* قيم التداول ضعيفة بلغت بنهاية اليوم 3.7 مليار ريال مع ترقب المتعاملين نتائج الشركات للربع الثاني.
* مؤشر البتروكيماويات يقفز 1.5 بالمئة وأسهم القطاع تقود ارتفاعات السوق.
* الرياض المالية تقول 7600 نقطة مستوى مقاومة قوي واختراقه سيدفع المؤشر للصعود القوي.
* أسهم سابك تغلق مرتفعة 0.9 بالمئة وتصنيع 6.1 بالمئة والكهرباء اثنين بالمئة.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 0.4 بالمئة ومعادن 1.6 بالمئة والاتصالات 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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