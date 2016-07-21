صافي ربح مصرف الإنماء السعودي يرتفع 12% متجاوزا التوقعات

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع صافي ربح مصرف الإنماء السعودي 12.05 بالمئة في الربع الثاني من العام مدعوما بانخفاض إجمالي مصاريف العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الانترنت اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 409 ملايين ريال (109.1 مليون دولار) مقارنة مع 365 مليونا في الربع المقابل من 2015.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 398.04 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى "انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18 بالمئة ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص التمويل والاستثمارات."

وخلال النصف الأول من العام ارتفع صافي ربح البنك 12.8 بالمئة إلى 800 مليون ريال من 709 ملايين قبل عام.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2006 وتملك ثلاثة صناديق للحكومة السعودية حصصا متساوية بنسبة عشرة بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.