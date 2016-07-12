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لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Tue Jul 12, 2016 7:42am GMT
 
[-] نص [+]

0724 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع صباحا 0.44 بالمئة إلى 6599 نقطة.

* معظم الأسهم القيادية تسجل ارتفاعات مع ترقب المتعاملين لنتائج الربع الثاني.

* المؤشر لا يزال يتحرك في نطاق ضيق.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية للسوق في مناطق المبالغة في الشراء.

* الرياض المالية تقول مستوى 6600 يمثل مقاومة قوية وقد يحد من ارتفاع المؤشر.

* أسهم سابك ترتفع 0.6 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وتصنيع 2.9 بالمئة والإنماء

* أسهم ساب تنخفض 0.9 بالمئة والمملكة 1.3 بالمئة والسعودي الهولندي 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 