لمحة-المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع صباحا 0.44 بالمئة إلى 6599 نقطة.

* معظم الأسهم القيادية تسجل ارتفاعات مع ترقب المتعاملين لنتائج الربع الثاني.

* المؤشر لا يزال يتحرك في نطاق ضيق.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية للسوق في مناطق المبالغة في الشراء.

* الرياض المالية تقول مستوى 6600 يمثل مقاومة قوية وقد يحد من ارتفاع المؤشر.