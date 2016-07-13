المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع مدعوما في الأساس بمكاسب أسهم البنوك مع تفاؤل المتعاملين بتحقيقها أرباح فصلية إيجابية.

وقالت الرياض المالية إن المؤشر العام يسلك طريقه نحو مسار صاعد بعدما اخترق 6600 نقطة مسجلا أعلى مستوى في شهر. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)