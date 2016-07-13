Sun 25 Dec 2016 | 2:07 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع

Wed Jul 13, 2016 12:33pm GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع مدعوما في الأساس بمكاسب أسهم البنوك مع تفاؤل المتعاملين بتحقيقها أرباح فصلية إيجابية.

وصعد المؤشر 0.99 بالمئة ليغلق عند 6691.2 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.4 مليار ريال.

وزاد مؤشر البنوك 1.4 بالمئة مدعوما بمكاسب سهم الأهلي التجاري الدي قفز 4.2 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب على المؤشرين الرئيسي والفرعي.

وارتفعت أسهم سابك 1.5 بالمئة والراجحي 0.8 بالمئة وقفز سهم السعودي الفرنسي 3.4 بالمئة بعد نتائج إيجابية فاقت التوقعات.

في المقابل انخفضت أسهم كيان 2.8 بالمئة وجرير 1.7 بالمئة وينساب 0.5 بالمئة والمتقدمة 0.4 بالمئة وبتروكيم 0.8 بالمئة.

وقالت الرياض المالية إن المؤشر العام يسلك طريقه نحو مسار صاعد بعدما اخترق 6600 نقطة مسجلا أعلى مستوى في شهر. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
 