لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0733 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح متراجعا 0.1 بالمئة عند 6688.4 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشر قد ينخفض على المدى القريب لدخول المؤشرات الفنية مناطق المبالغة في الشراء.
* الرياض المالية تقول الاتجاه العام للمؤشر لا يزال إيجابيا.
* أسهم الأهلي التجاري والبحري تنخفض 0.9 بالمئة ومعادن 0.7 بالمئة وسامبا 0.5 بالمئة وتصنيع 1.1 بالمئة.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة والمراعي 1.3 بالمئة والكهرباء 0.9 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير نادية الجويلي)
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