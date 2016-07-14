لمحة-المؤشر السعودي يتراجع صباحا

* المؤشر السعودي يفتح متراجعا 0.1 بالمئة عند 6688.4 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد ينخفض على المدى القريب لدخول المؤشرات الفنية مناطق المبالغة في الشراء.