المؤشر السعودي يرتفع صباحا

الرياض 17 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الأحد مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية مع ترقب المتعاملين لنتائج الربع الثاني.

وصعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6688.5 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وسابك القياديان بمكاسب 0.8 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.

وقفز سهم المراعي 2.7 بالمئة بعدما سجلت الشركة نموا نسبته 18.55 بالمئة لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وبلغ صافي ربح الربع الثاني 628.8 مليون ريال (167.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 530.4 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 530.28 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات 10.3 بالمئة إلى 4.02 مليار ريال مقارنة مع 3.65 مليار قبل عام.

وارتفعت أسهم صافولا والإنماء وجبل عمر وتصنيع بنسب تراوحت بين 0.4 و2.2 بالمئة.