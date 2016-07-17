لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف
1204 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش على ارتفاع طفيف نسبته 0.3 بالمئة عند 6681 نقطة.
* قيم التداول متدنية نسبيا وتبلغ 3.6 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* الرياض المالية تقول المؤشر قد يتعرض لبعض الضغوط لكن الاتجاه العام مازال إيجابيا.
* أسهم صافولا تغلق مرتفعة 3.3 بالمئة والإنماء 2.6 بالمئة والمراعي 1.8 بالمئة.
* أسهم الأهلي التجاري تغلق منخفضة 1.5 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
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