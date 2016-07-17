لمحة -المؤشر السعودي يغلق على ارتفاع طفيف

* المؤشر السعودي يغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش على ارتفاع طفيف نسبته 0.3 بالمئة عند 6681 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشر قد يتعرض لبعض الضغوط لكن الاتجاه العام مازال إيجابيا.