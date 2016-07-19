لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا تحت وطاة خسائر معادن
1225 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش متراجعا 0.5 بالمئة عند 6649.2 نقطة.
* قيم التداول تبلغ 3.8 مليار ريال.
* الرياض المالية تتوقع أداء ضعيفا للمؤشر خلال الفترة الحالية لأن المؤشرات الفنية تنطوي على إشارات للبيع.
* أسهم معادن تغلق منخفضة 4.1 بالمئة وتسجل أكبر الخسائر على المؤشر بعد نزول صافي ربح الربع الثاني 51 بالمئة.
* أسهم سابك تنخفض 0.6 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة والأهلي التجاري 0.5 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 0.4 بالمئة والعربي الوطني 1.1 بالمئة وجرير 0.9 بالمئة وصافولا وبنك الرياض 0.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
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