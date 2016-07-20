مصرف الراجحي السعودي يوصي بتوزيع 0.75 ريال للسهم عن النصف/1

الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرف الراجحي ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول وأكبر بنك إسلامي في الخليج إن مجلس إدارته أوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.75 ريال (0.20 دولار) للسهم عن النصف الأول من 2016.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن التوزيعات المقترحة تزيد عن تلك التي صرفها في نفس الفترة من العام السابق وبلغت 0.50 ريال للسهم.

وفي بيان للبورصة اليوم الأربعاء قال البنك إن التوزيعات تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 24 يوليو تموز.

وسجل الراجحي نموا نسبته 5.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام لتأتي النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

(الدولار = 3.7530 ريال سعودي)