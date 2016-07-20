المؤشر السعودي يفتح على ارتفاع
0730 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.1 بالمئة عند 6648.5 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.
* الرياض المالية تتوقع ضغوطا على المؤشر في المرحلة الحالية.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وصافولا 1.05 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة.
* أسهم السعودية للكهرباء تنخفض 1.8 بالمئة بعد انخفاض أرباحها الفصلية 27.7 بالمئة.
* أسهم سابك والأهلي التجاري تنخفض 0.6 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
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