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المؤشر السعودي يفتح على ارتفاع

Wed Jul 20, 2016 7:44am GMT
 
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0730 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.1 بالمئة عند 6648.5 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.

* الرياض المالية تتوقع ضغوطا على المؤشر في المرحلة الحالية.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وصافولا 1.05 بالمئة وبنك الرياض 0.9 بالمئة.

* أسهم السعودية للكهرباء تنخفض 1.8 بالمئة بعد انخفاض أرباحها الفصلية 27.7 بالمئة.

* أسهم سابك والأهلي التجاري تنخفض 0.6 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
 