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لمحة -أسهم ساب والسعودي الهولندي ترتفع بعد نتائج فصلية إيجابية

Wed Jul 20, 2016 7:57am GMT
 
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0732 جمت -

* أسهم البنك السعودي البريطاني (ساب) ترتفع 0.3 بالمئة إلى 20.05 ريال.

* أسهم البنك السعودي الهولندي ترتفع 0.8 بالمئة إلى 12 ريالا.

* بنك ساب سجل نموا نسبته 1.2 بالمئة في أرباح الربع الثاني لتصل إلى 1.15 مليار ريال (307 ملايين دولار) لتتماشى النتائج مع توقعات المحللين.

* السعودي الهولندي سجل استقرارا في صافي ربح الربع الثاني الذي بلغ 539.7 مليون ريال لكن النتائج تجاوزت متوسط توقعات المحللين.

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة ومؤشر البنوك يصعد 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير عبد المنعم درار)
 