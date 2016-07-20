لمحة -المؤشر السعودي يتراجع للجلسة الثالثة

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.24 بالمئة عند 6630.6 نقطة.

* المؤشر يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي وسط حذر في انتظار انتهاء الإعلان عن النتائج الفصلية.