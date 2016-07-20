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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع للجلسة الثالثة

Wed Jul 20, 2016 12:16pm GMT
 
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1204 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.24 بالمئة عند 6630.6 نقطة.

* المؤشر يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي وسط حذر في انتظار انتهاء الإعلان عن النتائج الفصلية.

* قيم التداول تظل متدنية وبلغت 3.16 مليار ريال بنهاية اليوم.

* الرياض المالية تتوقع تعرض المؤشر لضغوط في المرحلة الحالية.

* الرياض المالية تقول إن المؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع.

* أسهم سابك تغلق منخفضة 0.6 بالمئة وموبايلي 2.4 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق مرتفعة 0.8 بالمئة وكيان 2.9 بالمئة وينساب 1.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
 