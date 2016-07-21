تذبذب في نطاق ضيق للمؤشر السعودي صباحا

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - تذبذب أداء المؤشر السعودي صباح اليوم الخميس إذ ظل يتحرك في الساعة الأولى من الجلسة في نطاق ضيق صعودا وهبوطا.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر 0.04 بالمئة إلى 6629 نقطة قبل أن يرتفع 0.04 بالمئة بعد ذلك ببضع ثوان ليصل إلى 6633.4 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم الراجحي بمكاسب 0.8 بالمئة.

وقفز سهم ينساب 4.9 بالمئة بعدما سجلت الشركة العاملة في مجال البتروكيماويات قفزة نسبتها 203 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني بفضل زيادة الكميات المنتجة والمباعة لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وزادت أسهم صافولا وسابك وسامبا والأهلي التجاري والاتصالات بنسب تراوحت بين 0.2 و1.05 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم بنك الرياض 1.8 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة والمراعي 0.4 بالمئة ومكة للتعمير 0.5 بالمئة.

وهبط سهم أسمنت اليمامة 5.5 بالمئة بعدما سجلت الشركة انخفاضا نسبته 14 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني بفعل ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض المبيعات.