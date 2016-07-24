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لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا

Sun Jul 24, 2016 8:23am GMT
 
[-] نص [+]

0812 جمت -

* المؤشر السعودي يتراجع 0.14 بالمئة إلى 6591.8 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية قصيرة المدى لا تزال تعطي إشارات للبيع في حين أصبحت محايدة في الرسم البياني الأسبوعي.

* الرياض المالية تقول فشل المؤشر في الحفاظ على مستوى 6575 قد يؤدي لمزيد من المخاطر.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وموبايلي 1.4 بالمئة ومعادن 1.1 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وكيان 2.14 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تنخفض 1.2 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة والسعودي الفرنسي وسافكو 1.3 بالمئة ودار الأركان 1.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 