لمحة -المؤشر السعودي يتراجع صباحا
0812 جمت -
* المؤشر السعودي يتراجع 0.14 بالمئة إلى 6591.8 نقطة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية قصيرة المدى لا تزال تعطي إشارات للبيع في حين أصبحت محايدة في الرسم البياني الأسبوعي.
* الرياض المالية تقول فشل المؤشر في الحفاظ على مستوى 6575 قد يؤدي لمزيد من المخاطر.
* أسهم الراجحي ترتفع 0.4 بالمئة وموبايلي 1.4 بالمئة ومعادن 1.1 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وكيان 2.14 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تنخفض 1.2 بالمئة وسامبا 0.9 بالمئة والسعودي الفرنسي وسافكو 1.3 بالمئة ودار الأركان 1.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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