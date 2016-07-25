لمحة -صعود طفيف للمؤشر السعودي صباحا
0708 جمت -
* المؤشر السعودي يرتفع 0.11 بالمئة صباحا إلى 6530 نقطة.
* المؤشر يتجه للصعود بعد تراجع استمر أربع جلسات.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع وهو ما يشير لمزيد من المخاطر.
* أسهم جبل عمر ترتفع 0.4 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية تصعد 0.4 بالمئة إلى 63.25 ريال بعد رفع اتش.اس.بي.سي السعر المستهدف للسهم إلى 82 ريالا.
* أسهم اسمنت الجنوبية تقفز 2.8 بالمئة بعد توصية الشركة بتوزيع 2.5 ريال أرباحا نقدية عن النصف الأول.
* أسهم الراجحي تنخفض 0.4 بالمئة ومعادن 0.8 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وكيان 1.4 بالمئة وينساب 0.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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