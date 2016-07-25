صعود أسهم شركات تأمين سعودية بعد نتائج فصلية إيجابية

0734 جمت -

* أسهم عدد من شركات التأمين تسجل ارتفاعات قوية وستط تداولات غير معتادة في البورصة السعودية صباحا بعد نتائج فصلية إيجابية.

* أسهم المتحدة للتأمين التعاوني تقفز 7.2 بالمئة إلى 15.7 ريال بعد تحولها للربحية وتحقيق أرباح قبل الضرائب بقيمة 30.6 مليون ريال (8.16 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة بخسائر 40.4 مليون ريال قبل عام.

* أسهم الراجحي للتكافل ترتفع 3.8 بالمئة إلى 23.40 ريال بعد قفزة نسبتها 55 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني ليصل إلى 24.4 مليون ريال.

* أسهم الإنماء طوكيو مارين ترتفع 1.2 بالمئة إلى 20.45 ريال رغم ارتفاع خسائر الربع الثاني بنسبة 18.5 بالمئة إلى 10.8 مليون ريال.

* المضاربون عادة ما يفضلون أسهم التأمين لرخص أسعارها.

* مؤشر التأمين يتراجع 0.5 بالمئة.