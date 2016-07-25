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لمحة -المؤشر السعودي يغلق متراجعا للجلسة الخامسة على التوالي

Mon Jul 25, 2016 1:31pm GMT
 
[-] نص [+]

1313 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.11 بالمئة عند 6516.08 نقطة.

* المؤشر ينخفض للجلسة الخامسة على التوالي

* الرياض المالية تتوقع أن يشهد المؤشر مزيدا من المخاطر لأن المؤشرات الفنية لا تزال تحافظ على إشارات البيع.

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت 3.4 مليار ريال بنهاية اليوم.

* أسهم المراعي تغلق مرتفعة 1.4 بالمئة واسمنت الجنوبية 2.4 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة.

* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 1.3 بالمئة وسابك 0.9 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 