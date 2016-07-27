المؤشر السعودي يتراجع للجلسة السابعة على التوالي
1205 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.6 بالمئة إلى 6431.6 نقطة.
* المؤشر ينخفض للجلسة السابعة على التوالي.
* قيم التداول تبلغ 3.4 مليار ريال.
* مؤشر البنوك ينخفض 1.5 بالمئة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تعطي إشارات للشراء وربما يكون المؤشر قد بلغ القاع.
* أسهم الراجحي تغلق منخفضة 2.15 بالمئة والأهلي التجاري 2.8 بالمئة وموبايلي 5.1 بالمئة والمراعي 2.3 بالمئة وجبل عمر 0.8 بالمئة.
* أسهم سابك ترتفع 1.8 بالمئة والحكير 2.6 بالمئة والاسمنت السعودية 1.2 بالمئة وينساب 0.9 بالمئة وسافكو 0.8 بالمئة ومعادن 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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