لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا للجلسة الثامنة
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* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.5 بالمئة عند 6335.6 نقطة.
* المؤشر ينخفض للجلسة الثامنة على التوالي.
* قيم التداول تبلغ 3.9 مليار ريال بنهاية التعاملات.
* مؤشر البتروكيماويات يهبط 2.6 بالمئة.
* الرياض المالية تقول إن النتائج الضعيفة لأغلب الشركات وتراجع اسعار النفط دفعت المستثمرين لتوخي الحذر.
* الرياض المالية تقول إن نزول المؤشر لجلسات متتالية يدعو للقلق وتوصي المتعاملين بالحذر.
* أسهم سابك تغلق منخفضة 3.8 بالمئة بعد نزول الأرباح الفصلية للربع الثامن على التوالي رغم تحقيق نتائج فاقت توقعات المحللين.
* أسهم الراجحي تنخفض 1.3 بالمئة وموبايلي خمسة بالمئة وصافولا 3.2 بالمئة.
* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 0.8 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.6 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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