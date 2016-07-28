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لمحة -المؤشر السعودي يغلق منخفضا للجلسة الثامنة

Thu Jul 28, 2016 1:09pm GMT
 
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1253 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 1.5 بالمئة عند 6335.6 نقطة.

* المؤشر ينخفض للجلسة الثامنة على التوالي.

* قيم التداول تبلغ 3.9 مليار ريال بنهاية التعاملات.

* مؤشر البتروكيماويات يهبط 2.6 بالمئة.

* الرياض المالية تقول إن النتائج الضعيفة لأغلب الشركات وتراجع اسعار النفط دفعت المستثمرين لتوخي الحذر.

* الرياض المالية تقول إن نزول المؤشر لجلسات متتالية يدعو للقلق وتوصي المتعاملين بالحذر.

* أسهم سابك تغلق منخفضة 3.8 بالمئة بعد نزول الأرباح الفصلية للربع الثامن على التوالي رغم تحقيق نتائج فاقت توقعات المحللين.

* أسهم الراجحي تنخفض 1.3 بالمئة وموبايلي خمسة بالمئة وصافولا 3.2 بالمئة.

* أسهم الأهلي التجاري ترتفع 0.8 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 2.6 بالمئة وسافكو 0.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 