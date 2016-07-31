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لمحة-المؤشر السعودي يتجه للتراجع للجلسة التاسعة

Sun Jul 31, 2016 7:50am GMT
 
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0737 جمت -

* المؤشر السعودي يفتح ينخفض صباحا 0.2 بالمئة إلى 6325.3 نقطة.

* المؤشر يتجه للتراجع للجلسة التاسعة على التوالي.

* الرياض المالية تقول المؤشر كسر مستوى الدعم عند 6400 نقطة والمؤشرات الفنية تعطي إشارات للبيع وهو أمر يدعو للقلق ويتطلب توخي الحذر.

* أسهم سابك تنخفض 0.3 بالمئة وجبل عمر 0.4 بالمئة وتصنيع وكيان 1.5 بالمئة وزين السعودية يهبط 5.6 بالمئة.

* أسهم الراجحي ترتفع 0.9 بالمئة وسامبا والمراعي 0.5 بالمئة وصافولا 0.3 بالمئة وبوبا العربية 2.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 