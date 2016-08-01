لمحة -المؤشر السعودي يتجه للارتفاع بعد نزول في تسع جلسات متتالية
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* المؤشر السعودي يرتفع 0.5 بالمئة إلى 6335 نقطة.
* المؤشر يتجه للصعود بعد نزول خلال الجلسات التسع المنصرمة.
* الرياض المالية تقول غياب المحفزات الإيجابية وهبوط أسعار النفط يؤثر على معنويات المستثمرين.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية تحافظ على إشارات البيع في الرسم البياني اليومي وهو أمر يدعو للقلق وتوخي الحذر.
* أسهم الراجحي ترتفع 1.7 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة والأهلي التجاري ومعادن 0.8 بالمئة والمراعي 2.2 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تنخفض 0.8 بالمئة والاتصالات السعودية 1.2 بالمئة وكيان 1.5 بالمئة والعربي الوطني 1.12 بالمئة ومكة للتعمير 0.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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