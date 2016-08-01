بروة العقارية القطرية تشتري قطعة أرض في السعودية مقابل 175.8 مليون دولار
دبي أول أغسطس آب (رويترز) - قالت بروة العقارية أحد أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في قطر اليوم الإثنين إنها اشترت قطعة أرض فضاء في العاصمة السعودية الرياض مقابل 659.28 مليون ريال سعودي (175.8 مليون دولار).
ولم تذكر بروة اسم البائع لقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 2.22 مليون متر مربع. وقالت إن الصفقة تأتي في إطار خطتها لاستطلاع فرص استثمارية محتملة في القطاع العقاري في المملكة وإن المشروع سيتضمن عقارات سكنية وتجارية.
(الدولار= 3.7503 ريال سعودي)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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