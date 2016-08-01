لمحة -المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بعد نزول تسع جلسات متتالية
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.7 بالمئة عند 6345.7 نقطة.
* المؤشر يرتفع للجلسة الأولى بعد نزول تسع جلسات متتالية.
* قيم التداول لا تزال منخفضة وبلغت بنهاية اليوم 3.3 مليار ريال.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للبيع وهو أمر يدعو لتوخي الحذر.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 2.2 بالمئة وجبل عمر 2.4 بالمئة ومعادن 4.3 بالمئة ودار الأركان 6.9 بالمئة وسافكو 1.7 بالمئة.
* أسهم الاتصالات السعودية تغلق منخفضة 2.4 بالمئة وسامبا 1.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.15 بالمئة وصافولا 1.2 بالمئة والعربي الوطني 1.7 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير هالة قنديل)
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