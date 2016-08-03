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المؤشر السعودي يغلق منخفضا للجلسة الحادية عشرة في 12 يوما

Wed Aug 3, 2016 1:09pm GMT
 
[-] نص [+]

1249 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق منخفضا 0.5 بالمئة عند 6237.6 نقطة.

* المؤشر ينخفض للجلسة الحادية عشرة في 12 جلسة.

* قيم التداول بلغت 3.5 مليار ريال بنهاية اليوم.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال تعطي إشارات للبيع.

* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 1.2 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة والأهلي التجاري 1.1 بالمئة.

* أسهم الاتصالات السعودية والكهرباء تغلق مرتفعة 0.8 بالمئة وسهم الأبحاث والتسويق يقفز 9.6 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 