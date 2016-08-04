المؤشر السعودي يرتفع صباحا
0727 جمت -
* المؤشر السعودي يفتح مرتفعا 0.5 بالمئة عند 6270.4 نقطة.
* المؤشر سجل أمس أدنى مستوى في أربعة أشهر.
* المؤشر انخفض 11 مرة في آخر 12 جلسة.
* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية لا تزال في مناطق المبالغة في البيع ولم تعط بعد إشارات للشراء ما يدعو لتوخي الحذر.
* أسهم سابك ترتفع 1.2 بالمئة والراجحي 0.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.4 بالمئة وسامبا والإنماء 0.8 بالمئة.
* أسهم مكة للتعمير تنخفض 1.1 بالمئة وجرير 1.2 بالمئة والسعودي للاستثمار 0.9 بالمئة وبنك البلاد 0.3 بالمئة والأبحاث والتسويق 2.5 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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