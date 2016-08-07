Sun 25 Dec 2016 | 2:03 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بنك ساب السعودي يوصي بتوزيع 0.35 ريال أرباحا نقدية عن النصف/1

Sun Aug 7, 2016 12:38pm GMT
 
[-] نص [+]

الرياض 7 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارته قرر توزيع 525 مليون ريال (140 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2016 بواقع 0.35 ريال للسهم.

ويقل هذا المبلغ عن 0.4 ريال للسهم وزعها البنك على المساهمين عن النصف المقابل من 2015.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 18 اغسطس آب وتوزع أول سبتمبر أيلول.

كان البنك سجل نموا نسبته 1.23 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 