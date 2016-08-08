المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط تداولات ضعيفة
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* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.5 بالمئة عند 6319.3 نقطة.
* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية اليوم 3.3 مليار ريال.
* الرياض المالية تقول إن اهتمام المستثمرين بالسوق ضعيف.
* الرياض المالية تتوقع مسارا عرضيا للمؤشر في الجلسات المقبلة.
* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.4 بالمئة وكيان 4.5 بالمئة ودار الأركان 4.2 بالمئة وجرير 2.7 بالمئة والحكير 5.01 بالمئة.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.8 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة ومعادن 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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