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المؤشر السعودي يغلق مرتفعا وسط تداولات ضعيفة

Mon Aug 8, 2016 1:02pm GMT
 
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1221 جمت -

* المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.5 بالمئة عند 6319.3 نقطة.

* قيم التداول لا تزال متدنية وبلغت بنهاية اليوم 3.3 مليار ريال.

* الرياض المالية تقول إن اهتمام المستثمرين بالسوق ضعيف.

* الرياض المالية تتوقع مسارا عرضيا للمؤشر في الجلسات المقبلة.

* أسهم الراجحي تغلق مرتفعة 0.4 بالمئة وكيان 4.5 بالمئة ودار الأركان 4.2 بالمئة وجرير 2.7 بالمئة والحكير 5.01 بالمئة.

* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 0.8 بالمئة والاتصالات السعودية 0.4 بالمئة ومعادن 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 