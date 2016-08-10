لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6387.4 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشر يواصل الصعود رغم ضعف أحجام التداول‭‭ ‬‬بدعم من تحسن معنويات المستثمرين.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية على المدى القصير تحافظ على إشارات الشراء والمؤشر يواجه مقاومة عند مستوى 6500 نقطة.