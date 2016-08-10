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لمحة -المؤشر السعودي يرتفع صباحا

Wed Aug 10, 2016 7:52am GMT
 
[-] نص [+]

0743 جمت -

* المؤشر السعودي يرتفع 0.1 بالمئة إلى 6387.4 نقطة.

* الرياض المالية تقول المؤشر يواصل الصعود رغم ضعف أحجام التداول‭‭ ‬‬بدعم من تحسن معنويات المستثمرين.

* الرياض المالية تقول المؤشرات الفنية على المدى القصير تحافظ على إشارات الشراء والمؤشر يواجه مقاومة عند مستوى 6500 نقطة.

* أسهم سابك ترتفع 0.9 بالمئة والراجحي 0.4 بالمئة وينساب 1.4 بالمئة وبنك الرياض 0.5 بالمئة وساب 1.1 بالمئة.

* أسهم جبل عمر وسافكو تنخفض 0.4 بالمئة ودار الأركان 0.8 بالمئة والمتقدمة 0.5 بالمئة وموبايلي 0.2 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إيهاب فاروق)
 