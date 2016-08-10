المؤشر السعودي يغلق متراجعا
1234 جمت -
* المؤشر السعودي يغلق متراجعا 0.4% عند 6354.6 نقطة.
* قيم التداول بلغت 2.9 مليار ريال بنهاية اليوم.
* الرياض المالية تقول المؤشر يواجه مقاومة عند 6500 نقطة.
* أسهم جبل عمر تغلق منخفضة 1.6 بالمئة ودار الأركان 3.2 بالمئة والسعودي الفرنسي 1.4 بالمئة والاتصالات السعودية 0.8 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة.
* أسهم بنك الرياض تغلق مرتفعة 1.4 بالمئة وسامبا 0.8 بالمئة وينساب 1.15 بالمئة والكهرباء والعربي الوطني 0.3 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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